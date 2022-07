Airton Costa disputará vaga no Senado para industrializar Sergipe

No próximo dia 23 de julho, o partido Democracia Cristã (DC) realizará a sua convenção partidária, quando oficializará o nome de Airton Costa como candidato a senador por Sergipe nas eleições deste ano. Diante disso, ele concedeu uma breve entrevista ao Portal Lagartense e falou um pouco das suas intenções, caso conquiste um mandato na Casa Alta.

Para Airton, Sergipe precisa criar polos industriais em todas as regiões para atrair empresas, gerar empregos e absorver a juventude que é formada pelas instituições de ensino superior todos os anos. “Eu não sou candidato a governador, mas no Senado Federal vou trabalhar diuturnamente para desenvolver o estado de Sergipe, porque é na indústria que você gera emprego de qualidade e de mais tributação para o Estado investir na saúde, na educação e em outros setores importantes”, argumentou.

Airton também lembrou que Sergipe é um dos grandes produtores de petróleo do país e que, por isso, é imperativo atrair para o estado indústrias ligadas ao setor. “Nós temos mais petróleo do que a Alemanha, então as indústrias podem vir para cá. Mas vimos a Petrobrás deixar o nosso estado e a classe política não fez nada, porque não interessa a eles. Por isso que se eu for eleito senador, meu compromisso será trazer de volta a Petrobrás para devolver esses empregos para nossa gente, e ainda cobrar do governador uma universidade estadual de tecnologia, engenharia e química fina, para que nossa juventude tenha onde se qualificar e trabalhar, porque não adianta formar e ir para outro estado”, completou.

Ele também destacou que buscará atuar para fomentar a indústria do potássio, que – em sua visão – poderia ter colocado Sergipe na vanguarda da agricultura brasileira diante da crise dos fertilizantes, ocasionada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. “Sergipe é um grande produtor de potássio, então por que o Governo não trouxe uma indústria para desenvolvê-lo e desenvolver a nossa economia? Falta de uma política industrial. Falta vontade e capacidade de governança”, lamentou.

Durante a entrevista, Airton Costa expôs toda a sua visão de um Sergipe industrializado e lamentou a falta de protagonismo dos atuais senadores sergipanos na luta pelo desenvolvimento do estado. “Infelizmente, durante esses anos, nós não tivemos senadores comprometidos com isso. Hoje, nós temos três senadores que, no meu ponto de vista, ainda não fizeram nada pelo estado de Sergipe, ficam apenas no blá blá blá. O senador Alessandro fica judicializando a política o tempo todo, mas não se preocupa com o emprego, com o desenvolvimento, com aumento do salário dos servidores públicos e nem com investimentos públicos, quer dizer não traz nenhum favorecimento a essa população tão sofrida. Os outros dois nem preciso falar. Rogério Carvalho, por exemplo, trabalha para a plateia, se diz oposição, mas nunca foi e sempre participou desse grupo que ai está. É mais do mesmo”, justificou.

Por isso, ele garantiu que está pronto não somente para a disputa eleitoral, como também para representar os interesses dos sergipanos no Senado Federal. “O que credencia uma pessoa a assumir qualquer cargo público é a sua capacidade política, é seu compromisso com o povo e sua história. Airton Costa estava presente em todas as lutas decisivas para o povo brasileiro, foi assim nas Diretas Já, nas eleições de Tancredo Neves, quando demos fim a ditadura, e agora quando lutamos para impedir a venda do Campo de Libra, o maior campo de petróleo do mundo, que foi vendido pela Dilma e rendeu um prejuízo incalculável para o país. Então a gente sempre esteve na luta e eu acho, modéstia parte, que temos condições de assumir qualquer cargo. Além disso, ninguém pode dizer nada do Airton, porque Airton não foi testado. Eu só quero uma chance e as pessoas precisam se abrir para novos horizontes, porque esses candidatos que estão ai já são figurinhas carimbadas. Então o povo precisa mudar e estou convidando todos a mudar essa história”, finalizou.