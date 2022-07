Alan James é julgado pelo STJD e fica livre para atuar na última rodada da Série D

O atacante Alan James foi julgado na última sexta-feira, 15, pela expulsão diante do Atlético de Alagoinhas, na nona rodada da Série D do Brasileiro, e foi punido com um jogo de suspensão. Como já cumpriu automaticamente, ele está livre para atuar pelo Sergipe no sábado diante do Jacuipense, na última rodada da competição.

Alan James levou o cartão vermelho direto aos 33 minutos do segundo tempo da vitória sobre o Atlético de Alagoinhas após, segundo o árbitro Charly Wendy Straub Deretti, utilizar força excessiva na disputa de bola.

O atacante foi denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e corria o risco de ficar até seis partidas sem poder atuar, mas, por unanimidade, foi punido com apenas um jogo.