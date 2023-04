Alan Patrick leva Internacional à vitória na Copa do Brasil

Graças ao brilho de Alan Patrick o Internacional derrotou o CSA, de virada, por 2 a 1, na noite da última terça-feira, 11, no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. As equipes voltam a medir forças no dia 27 em Maceió.

O Colorado teve a oportunidade de abrir o placar logo aos quatro minutos de bola rolando, mas o goleiro Dalberson defendeu cobrança de pênalti de Pedro Henrique. E a situação da equipe gaúcha ficou ainda pior cinco minutos depois, quando os visitantes abriram o placar com gol de Gabriel Taliari.

Mas o Internacional mostrou força e igualou o marcador ainda na etapa inicial, aos 23 minutos, quando Alan Patrick bateu de direita após cruzamento do uruguaio De Pena. E foi dos pés do camisa 10 do Colorado que saiu o gol da vitória, com um chute de fora da área aos quatro minutos da etapa final.

Goleada em casa

Outra equipe a estrear na terceira fase com vitória em casa foi o Fortaleza, que bateu o Águia de Marabá por 6 a 1 no Castelão. A vitória do Leão do Pici foi construída com gols de Guilherme, Ceballos, Dudu, Pikachu e dois de Thiago Galhardo, enquanto David Cruz descontou para os visitantes.

Triunfo do Peixe

O Santos foi outra equipe da Série A do Brasileiro a vencer nesta terça, mas na condição de visitante. O Peixe foi até o estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e bateu o Botafogo-SP por 2 a 0 com gols de Marcos Leonardo e Lucas Lima.

Bahia vencedor

A noite também foi de alegria para a torcida do Bahia, que foi até o estádio Raulino de Oliveira e derrotou o Volta Redonda por 2 a 1 para ficar perto de uma vaga nas oitavas de final da competição nacional. Biel abril o placar para os visitantes, Gabriel Bahia deixou tudo igual, mas Gabriel Xaxier deu o triunfo final ao Tricolor.

Empate no Morumbi

Quem frustrou sua torcida foi o São Paulo, que em pleno estádio do Morumbi não passou de um empate sem gols com o Ituano.

Fonte: Agência Brasil