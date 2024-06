Alavantú Riachão celebra cultura e tradição com Casamento Caipira

No último domingo, 16, a Prefeitura de Riachão do Dantas realizou mais uma programação da 3ª Edição do Alavantú Riachão, o Casamento Caipira.

O evento que celebrar a cultura e tradição, saiu do Pov. Barro Preto para a Praça Epifânio Goes.

Além de muita música, o Alavantú também com a apresentação do Barco de Fogo de Estância, show de espadas e desfile que premiou os participantes nas categorias:

Amazona: R$ 400,00

Cavaleiro: R$ 400,00

1° Lugar Carroça: R$ 700,00

1° Lugar Chacal: R$ 300,00

2° Lugar Chacal: R$ 300,00

1° Lugar Trator: R$ 1.000,00

2° Lugar Trator: R$ 500,00

3° Lugar Trator: R$ 300,00

Uma festa que leva alegria e valoriza a cultura dos riachãoenses.