Alavantú Riachão reúne a população em festa tipicamente nordestina

Entre os dias 17 e 18 de junho, a Prefeitura de Riachão do Dantas realizou um dos eventos juninos mais bonitos da história do município: o Alavantú Riachão. A ação marcou o retorno dos festejos após a pandemia de COVID-19 e ainda conseguiu reunir toda a população riachãoense em uma festa tipicamente nordestina.

Durante os dois dias de Alavantú, houve festival de quadrilhas, casamento caipira, carroceata e shows com diversos artistas, dentre os quais estava Samyra Show. A população também conferiu de perto o tradicional Barco de Fogo e o Show de Espadas, que foram de Estância para Riachão.

Diante de tudo isso, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone de Dona Raimunda, comemorou o sucesso do evento. “Celebramos juntos a oportunidade de festejar! Mais uma vez agradeço a todos riachãoenses e visitantes que abrilhantaram nossa noite com a alegria contagiante”, comentou a gestora.