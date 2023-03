Alcoólicos Anônimos em Sua Comunidade

“De todas as organizações profissionais e não profissionais que lidam com a doença do alcoolismo, nenhuma tem mostrado o êxito de Alcoólicos Anônimos”. Essas palavras, proferidas no Congresso Internacional de Alcoolismo de 1968 pelo Dr. Dwight L. Wilbur, presidente da Associação Americana de Medicina, definem bem o sucesso alcançado por essa Irmandade Mundial de homens e mulheres de todas as raças, credos e posições sociais.

Composta de alcoólicos que se ajudam mutuamente para conseguirem uma vida de serena sobriedade, A.A. tem como propósito primordial auxiliar outros alcoólicos a se recuperarem do alcoolismo.

Alcoolismo é uma das doenças que mais provoca óbitos. Caracterizando-se por predisposição física aliada a uma obsessão mental, instalada gradativamente na vítima até dominá-la inteiramente. Irreversível, progressiva e incurável, atinge indistintamente homens e mulheres independente de sua condição social. Para que seus portadores não tenham como fim inevitável a loucura ou a morte prematura, só existe uma saída: deter a marcha da doença por meio da abstinência total e permanente do álcool. Essa tarefa não é fácil e, para realiza-la, o alcoólico precisa reaprender a viver.

É justamente para isso que existe Alcoólicos Anônimos, uma Irmandade de homens e mulheres, todos alcoólicos que se ajudam mutuamente a manterem a sobriedade e compartilhar suas experiências com qualquer pessoa que possa ter problema com seu modo de beber.

Alcoólicos Anônimos não se vincula a qualquer religião, movimento político ou instituição. Não faz internações, não realiza tratamentos médicos ou psiquiátricos, nem proporciona serviços de enfermagem ou desintoxicação, hospitalização, medicamentos ou qualquer tratamento de saúde. Não se dedica nem patrocina pesquisas. Não oferece assistência religiosa. Não fornece abrigo, comida, roupas, empregos, dinheiro ou outros serviços de beneficência ou assistência social. Não aceita dinheiro em pagamento por seus serviços ou qualquer contribuição de fontes fora da Irmandade.

Sua atuação efetua-se através de um programa de recuperação, OS DOZES PASSOS, sugeridos para a prática diária na vida do alcoólico e de reuniões promovidas pelos Grupos de A.A. onde são trocadas experiências dos problemas vividos durante o alcoolismo ativo e como cada um está vivendo na sobriedade, fortalecendo assim, o desejo de permanecer abstinente.

Em A.A. não existem taxas ou mensalidades, mantendo-se graças às contribuições voluntárias de seus membros, livre de injunções políticas ou financeiras que possam vir a prejudicar seu propósito primordial: transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda sofre.

Outra característica fundamental de Alcoólicos Anônimos é a colocação dos Princípios da Irmandade acima das personalidades de seus membros, razão pela qual o anonimato de seus integrantes é cuidadosamente preservado.

Atualmente, Alcoólicos Anônimos conta com cerca de 120 grupos em mais de 180 países. No Brasil, somos cerca de 4.500 grupos; em nosso Estado computamos em torno de 100 grupos e em nossa cidade de Lagarto temos dois grupos sendo um na sede com reuniões as segundas e quartas feiras às dezenove horas no auditório do Rotary Club localizado na avenida Rotary, 225. O outro Grupo está no distrito de Colônia Treze, com reuniões às terças e quintas feiras as dezenove horas ao lado da Igreja Santa Luzia. Maiores informações ligue 79 – 3211-2027 ou pelo site: www.aa.org.br