O estudante Aldo dos Santos, 25 anos, morador do povoado Colônia Treze, estará representando a cidade de Lagarto no Mister Sergipe CNB 2025.

O concurso que conta com representantes de algumas cidades do estado, tem como objetivo buscar uma beleza jovem que represente a cultura, identidade e história local.

Com 3 dias de provas, o Mister Sergipe CNB 2025 acontecerá no dia 26 de Janeiro no Teatro Atheneu, em Aracaju.