Alessandro Vieira anuncia neutralidade no segundo turno: “os dois arrastam para a presidência escândalos e práticas incompatíveis”

O senador reeleito Alessandro Vieira (MDB-SE) divulgou nesta terça-feira, 13, uma nota pública na qual anuncia que ficará neutro no segundo turno da eleição presidencial, que será realizado em 25 de outubro. Na disputa, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) são os candidatos.

No texto, o parlamentar afirma que os dois nomes “merecem respeito”, mas não representam o que considera necessário para resolver os problemas atuais do país nem para projetar um futuro de desenvolvimento econômico e social.

Segundo ele, ambos reduzem a eleição a uma “medíocre disputa de rejeições” e não demonstram condições de enfrentar problemas crônicos, como a corrupção, o avanço das facções criminosas, a radicalização política e a desigualdade social, agravada pela precarização do mercado de trabalho.

Em relação ao partido, o senador informou que os filiados do MDB em Sergipe estão liberados para adotar a postura que considerarem adequada, já que o diretório estadual não deliberou sobre o tema.

Ao final da nota, o senador defendeu que, encerradas as eleições, seja iniciado um processo de identificação e formação de novas lideranças nacionais, capazes de construir um projeto de país “mais justo, democrático e seguro”.

Fonte: FanF1