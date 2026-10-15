O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) anunciou voto favorável à proposta que acaba com a escala de trabalho 6×1, modelo em que o trabalhador atua seis dias consecutivos para ter um de descanso. Em discussão no Plenário do Senado Federal na última quarta-feira, 14, a PEC 221/2019 prevê a redução da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, com dois dias de descanso remunerado e sem redução salarial.

Para Alessandro, a mudança representa um avanço na qualidade de vida dos brasileiros, mas precisa ser acompanhada de medidas que considerem os impactos econômicos, sobretudo para micro e pequenas empresas. O senador defende que a ampliação do tempo de descanso dos trabalhadores seja conciliada com condições para que os empreendedores se adaptem às novas regras e mantenham os empregos.

“Todo trabalhador deve ter o direito de viver além da rotina de trabalho, cuidar de casa, resolver burocracias. A gente precisa de tempo de qualidade para adoecer menos e viver mais, ver nossos filhos crescerem e poder ter lazer. Defender o fim da escala 6 por 1 é isso”, afirmou.

O parlamentar destaca que o tema deve ser tratado sem polarização ideológica, com foco nos benefícios sociais da mudança e na viabilidade de sua implementação. Na avaliação dele, os pequenos e médios empresários precisam de atenção especial, já que podem enfrentar maiores dificuldades para reorganizar jornadas, equipes e custos operacionais.

“Estou no Congresso defendendo essa questão e também uma transição, que pense principalmente no empresário de pequeno e médio porte, que mantém empregos, tem pouca margem de lucro e é quem pode ser mais impactado economicamente pela adoção de cinco dias de trabalho com dois de folga”, declarou.

Alessandro também considera importante discutir mecanismos de adaptação, como eventuais compensações ou regras específicas para os negócios de menor porte. O objetivo, segundo ele, é garantir melhores condições de trabalho sem desconsiderar a realidade de quem empreende e gera empregos.

“Não tem nada de posição ideológica de lado A ou de lado B nesse assunto. A única coisa que a proposta traz é uma possibilidade de melhorar a vida das pessoas, e sem dúvida eu defendo isso. Mas defendo de maneira responsável”, apontou.

Fonte: Assessoria de Comunicação