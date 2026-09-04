Alessandro Vieira já destinou mais de R$ 50 milhões para Lagarto

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) chegou a Lagarto na última quinta-feira, 03, com um histórico de mais de R$ 50 milhões destinados ao município ao longo do mandato. O levantamento de emendas e investimentos reúne R$ 50,9 milhões em recursos e 40 destinações e ações, contemplando áreas como saúde, agricultura, segurança pública, infraestrutura, pavimentação, habitação e assistência social.

O total destinado a Lagarto chega a R$ 50.968.639,51. Desse montante, R$ 25,35 milhões foram destinados à Prefeitura de Lagarto, enquanto R$ 16,76 milhões foram direcionados ao Hospital de Amor. Outros hospitais filantrópicos receberam R$ 5,75 milhões, e entidades do município foram contempladas com R$ 3,1 milhões.

A saúde é um dos principais eixos da atuação do senador no município. O Hospital de Amor, referência no atendimento oncológico, recebeu mais de R$ 16,7 milhões em recursos destinados pelo mandato. Entre os investimentos registrados estão R$ 4,48 milhões em 2021, R$ 5,28 milhões em 2022, R$ 4 milhões em 2023 e R$ 3 milhões em 2024, recursos que aparecem no levantamento como executados.

“Lagarto é uma cidade estratégica para Sergipe e tem um papel fundamental para toda a região Centro-Sul. Nosso mandato procurou estar presente de forma concreta, destinando recursos para aquilo que realmente melhora a vida das pessoas. São mais de R$ 50 milhões em investimentos, em áreas como saúde, agricultura, segurança e infraestrutura. E o trabalho continua”, afirma Alessandro Vieira.

Além do Hospital de Amor, os recursos destinados à saúde contemplam o Fundo Municipal de Saúde, o Hospital Nossa Senhora da Conceição e a Maternidade Zacarias Júnior. Em 2025, por exemplo, foram executados R$ 12 milhões para o Fundo Municipal de Saúde de Lagarto, destinados ao custeio da área.

A agricultura também está entre as áreas contempladas pelo mandato, com investimentos destinados a associações e comunidades rurais de Lagarto, incluindo recursos para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas.

Entre as iniciativas estão investimentos para os povoados Juerana, Quilombo, Fazenda Grande e Pururuca, além de equipamentos como microtrator e patrulha agrícola. “Lagarto tem uma forte vocação agrícola e quem vive no campo precisa de condições para produzir, gerar renda e permanecer na atividade. Apoiar a agricultura familiar é também fortalecer a economia do município e garantir mais oportunidades para as famílias”, destaca o senador.

O trabalho também alcança outras demandas importantes da população. O município recebeu recursos para o fortalecimento da Guarda Municipal, com investimentos em equipamentos e estrutura. Há registros de recursos executados para a segurança desde 2021, além de novos investimentos em 2024 e 2025. Na infraestrutura e pavimentação, foram mais de R$ 3 milhões destinados à Prefeitura de Lagarto em 2025, para investimentos na área. Também há recursos destinados à habitação, assistência social e outras ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.

O trabalho em Lagarto segue em 2026, com novas destinações para o município. Entre os recursos registrados estão investimentos para o Fundo Municipal de Saúde, Prefeitura, entidades e associações locais, contemplando saúde, assistência social, segurança e agricultura.

Para Alessandro, a atuação parlamentar deve ser medida pela capacidade de transformar recursos públicos em benefícios concretos para a população. “Mandato não pode ser apenas discurso. É preciso trabalhar em Brasília para garantir recursos e, ao mesmo tempo, estar nos municípios para ouvir as pessoas e acompanhar as necessidades. Em Lagarto, já são mais de R$ 50 milhões destinados e dezenas de ações em áreas fundamentais. Vamos continuar trabalhando para que mais investimentos cheguem à cidade e a toda a região”, afirma.

Fonte: Assessoria de Comunicação