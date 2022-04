Alex Brasil é confirmado como novo diretor de futebol do Confiança

A partir da última quarta-feira, 13, o Confiança tem um novo diretor de futebol, Alex Brasil chega para o lugar de Ernando Rodrigues. Ele foi confirmado na função pelo presidente interino, Pedro Dantas, durante entrevista coletiva.

Alex Brasil é o primeiro diretor de futebol da gestão interina de Pedro Dantas. Ele chega em um momento conturbado. O Dragão vem de uma eliminação na semifinal do Campeonato Sergipano e de estreia com derrota na Série C.

Alex Brasil é formado em educação física e se especializou em gestão de futebol, com certificado da CBF. Também é integrante da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol (Abex).

A trajetória no futebol começou como avaliador da Traffic. Depois, trabalhou como observador do Parma no Brasil, entre 2009 e 2011. Brasil também tem trabalhos no Paraná, Londrina, Coritiba, Paysandu, Portinense-POR, Ponte Preta e Vitória.

