Alexandre Fontes recebe prêmio como destaque em assessoria em marketing na região Centro-Sul

O consultor de marketing, escritor e historiador, Alexandre Fontes, recebeu na noite da última terça-feira, 12, o Prêmio Melhores do Ano de 2023, do Portal Alô Sergipe, na categoria assessoria em marketing na região Centro-Sul do Estado.

A premiação ao nobre cidadão lagartense é um reconhecimento do seu trabalho não só em sua região, mas no Estado de Sergipe.

Alexandre Fontes, que também é diretor do Portal Lagarto Notícias, destacou o reconhecimento pelo seu trabalho na área de marketing e também no setor da imprensa sergipana.

“Fui reconhecido pelo conceituado veículo de comunicação do Estado, Alô Sergipe, pelo trabalho que venho realizando na área de marketing e assessoria, representando a minha cidade de Lagarto e a região Centro-Sul. Que Deus continue me abençoando e dando-me o discernimento necessário para futuras missões”, frisou.

O evento ocorreu no Quality Hotel, em Aracaju, sendo premiados diversos prefeitos, autoridades políticas e personalidades que ganharam destaque no ano de 2023.

Fonte: Assessoria de Comunicação