Aliança definida: Fábio apoia Lula e inclui Rogério na chapa para as eleições de 2026

Em encontro realizado nesta quarta-feira, 15, em Brasília, o governador Fábio Mitidieri formalizou apoio à reeleição do presidente Lula e avançou na composição da chapa majoritária em Sergipe.

Ficou acertada a participação de Rogério Carvalho como segundo nome ao Senado Federal na chapa majoritária, fortalecendo a aliança em Sergipe e o alinhamento junto ao presidente Lula.

Além do cenário eleitoral, a reunião abordou temas importantes para Sergipe, como grandes obras de infraestrutura e a regularização de áreas quilombolas, evidenciando a importância da integração entre as gestões estadual e federal.

A articulação reforça o protagonismo político de Fábio em Sergipe e amplia o alinhamento com o Governo Federal em pautas estratégicas para o desenvolvimento do estado e a melhoria de vida da população sergipana.