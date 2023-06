Aluna da rede estadual destaca-se entre artistas sergipanos em exposição sobre sustentabilidade

A semana do dia 18 de maio é um marco importante para a cultura brasileira. Nela é comemorado o Dia Nacional dos Museus e Memoriais, e para celebrar essa data, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) lançou para a 21ª Semana Nacional de Museus a temática “Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar”. Nessa perspectiva, o Memorial do Poder Judiciário de Sergipe reuniu artistas plásticos sergipanos, entre 15 e 75 anos de idade, para exibição de suas obras que retratam a inserção da arte no contexto da sustentabilidade.

Dentre os 14 artistas que compõem as salas recheadas de quadros, esculturas e expressões culturais, sob a curadoria do artista Joel Dantas, está Evelyn Faustino – a artista mais nova no elenco da exposição. Natural de Aracaju e com apenas 15 anos, Evelyn é estudante da rede pública de educação no Colégio Estadual 24 de Outubro, na capital sergipana.

Evelyn Faustino expõe o quadro “A vida”, no qual reproduz a Terra como um indivíduo que recebe apoio das pessoas, ao mesmo tempo em que é destruído pela própria humanidade. No local, a artista fez uma breve descrição de sua obra. “Há um lado de pessoas que não cuidam do nosso planeta. Mas ainda, sim, existe um outro que busca ajudá-lo. Busquei representar a Terra assim, para mostrar como ela se sente em relação a isso”, citou.

A aluna exaltou também a sua felicidade de poder participar de um evento tão importante para a cultura sergipana e de receber apoio total de seus pais, dos professores e gestores do colégio e de seu padrinho no mundo das artes plásticas, curador do evento e renomado artista plástico sergipano, Joel Dantas.

A artista desenha desde criança e tem como inspiração o seu primo Diego, que, segundo Evelyn, desenhava melhor do que ela, o que a motivou a praticar ainda mais. Antigamente, a jovem artista pintava em pedaços de papelão ou nas folhas de seu caderno durante a pandemia, período em que também aprimorou seus dotes. Em 2021, com o apoio das professoras do 24 de Outubro, Angela Piedade, de educação física, e Floricélia Antero, de artes, começou a fazer suas obras em quadros e presentear entes queridos com sua arte. A professora Angela exaltou o papel fundamental da educação para a impulsão de sua aluna.

“Sem a escola ter dado o aval, não teria acontecido nada. Com a ajuda da educação, nada disso seria possível e talvez não teríamos visto o talento dela. Mas ela nos impressionou bastante, desde seus desenhos no papelão. Daí pensamos que nós precisávamos ajudar essa menina de alguma forma”, acrescentou.

Por conta disso, o colégio promoveu em setembro de 2022 uma oficina com Joel Dantas. Ele realizou uma oficina de pintura artística para alunos interessados em melhorar seus desenhos. Lá, viu o enorme potencial artístico de Evelyn, que foi fortemente incentivada a continuar sua produção artística, tanto pelos professores, quanto pelo, agora, padrinho artístico da autora. Joel contou como foi a experiência de ser chamado pelas professoras para o workshop e de ter ficado deslumbrado com o talento apresentado por Evelyn.

“Nessa oficina é que nós descobrimos os talentos. Ela foi quem teve a maior inclinação artística dentre os alunos que estavam presentes, tanto para a pintura quanto para o desenho. Após a oficina, eu não deixava de perguntar por ela para as professoras, saber se ela continuava a pintar, pois via uma oportunidade de trabalhar com ela no futuro. Quando recebi a proposta do Memorial, ainda mais por tratar desse tema da sustentabilidade, não tive dúvidas em chamá-la”, afirmou, de forma sorridente, Joel. A aluna ainda ganhou três meses de curso de pintura do artista plástico, que será ministrado por Bené Silva.

Sua mãe, Roseli Faustino, acompanhou a exibição e admite que não imaginava que sua filha iria alcançar um patamar tão alto em tão pouco tempo. “Hoje, existem muitos artistas que estão por aí querendo uma oportunidade e que poucos realmente conhecem. Mas, graças a Deus, ela foi descoberta por Joel Dantas, que prontamente aceitou fazer esse trabalho, trazendo toda sua disponibilidade por meio da escola e todo o carinho por ela”, ressaltou Roseli.

Apesar de o público principal do evento serem estudantes e gestores de escolas públicas e particulares, o espaço está aberto a todos que têm interesse em incentivar a sustentabilidade e, é claro, as artes visuais. O público contempla obras produzidas com materiais reaproveitados, reciclados e ressignificados, contribuindo, assim, para a sustentabilidade, a saúde e o equilíbrio do meio ambiente. O evento, inicialmente previsto para o período de 18 de maio a 30 de junho de 2023, foi prorrogado até o dia 14 de julho.

Sobre o evento

O “Sustentartebilidade” tem a curadoria de Joel Dantas e está em cartaz para estimular a reflexão sobre a importância do tema e fomentar o papel do museu como espaço que promove a consciência, fortalecendo as identidades e a participação cidadã. Utilizando vários materiais e técnicas, os artistas plásticos sergipanos Adriana Dantas, Andresson Dias, Cesar Leite, Dom Pepe, Deolando, Evelyn Faustino, Everton, Joel Dantas, Guga, Cláudio Pulucca, Reinilson, Wecio Grillo, Wendell Campos e Thiago Fragata interpretaram “Sustentartebilidade”, estimulando a curiosidade dos visitantes de todas as idades.

Acompanhe as novidades do evento nas redes sociais do Memorial do Poder Judiciário, por meio do link: https://www.instagram.com/memorialtjse/.

Fonte: Governo de SE