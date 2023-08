Aluna da rede pública de SE inicia jornada como Jovem Senadora em Brasília

A Jovem Senadora de Sergipe, Williane Vitória, aluna do Centro de Excelência Dr. Edelzio Vieira de Melo, em Santa Rosa de Lima, chegou a Brasília e já iniciou a sua jornada de imersão sobre o conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo no Brasil.

Assim que desembarcaram na capital federal, a estudante e a professora Viviane Vieira Menezes Guerra, que orientou a redação vencedora, ambas da Rede Pública Estadual, receberam medalhas de participação desta edição no Programa Jovem Senador.

“Fomos muito bem recebidas. Ao desembarcarmos já havia uma equipe nos aguardando para a condução até o hotel. À noite houve a cerimônia de entrega das medalhas para os jovens senadores e os professores, um momento lindo e emocionante, pois os estudantes falaram de si e sobre o concurso”, destacou a aluna.

Os 27 jovens estudantes selecionados dentro do programa, com seus respectivos professores, participam da chamada Semana de Vivência Legislativa, quando passarão pelo processo de discussão e elaboração das sugestões legislativas.

O trabalho dos jovens simula a atuação dos senadores, em uma legislatura com cinco dias de duração. Começa com a posse e eleição da Mesa e termina com a aprovação dos projetos que, se acatados pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, seguirão para discussão e votação no Senado tal como ocorre com as propostas apresentadas por parlamentares eleitos pelo povo.

Durante a Semana de Vivência Legislativa, Williane e os demais jovens senadores terão a oportunidade de vivenciar o trabalho legislativo, discutindo e propondo ideias para novas leis. As propostas apresentadas e aprovadas pelos jovens senadores seguirão para tramitação no Senado, por meio da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH).

Programação para a Semana de Vivência Legislativa 2023

21/08 – Segunda-feira

Subida da Rampa

Sessão de Posse (no Plenário do Senado Federal)

Fotos oficiais

22/08 – Terça-feira

Abertura da Exposição (no Salão Negro)

Sessão Especial em homenagem ao Programa Jovem Senador

23.08 – Quarta-feira

Audiência Pública (na Sala da Comissão dos Direitos Humanos)

25.08 – Sexta-feira

Sessão de Encerramento com a votação final dos projetos de leis (no Plenário do Senado Federal).

Fonte: Governo de SE