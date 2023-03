Aluna da UFS Lagarto denúncia caso de assédio e importunação sexual

Uma aluna do curso de farmácia da Universidade Federal de Sergipe campus Lagarto denunciou professores da instituição por prática de assédio e importunação sexual no Campus Lagarto. O caso foi relatado através das redes sociais.

Segundo o relato, incomodada, ela tentou conversar com o professor, mas ele não deu a mínima e disse “você não é a primeira e não será a última que passa por isso”. Segundo ela, outras alunas do campus também tem sido vítimas do crime.

Em nota, a assessoria da UFS informou que não compactua com as posturas relatadas e deve apurar o caso para eventual adoção de medidas cabíveis. “O campus, por meio da Direção Geral, Direção Acadêmico Pedagógica e chefia do Departamento de Farmácia, vai entrar em contato com a aluna para o estabelecimento do diálogo e esclarecimento sobre os canais adequados para denúncia e apuração”, disse.

Fonte: A8SE