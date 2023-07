Aluno da rede estadual de ensino é selecionado para o Harvard Model United Nations

O aluno da 3ª série do Ensino Médio do Centro de Excelência Atheneu Sergipense e secretário geral do Atheneu ONU, Rafael Gama, embarcará em uma incrível experiência de vida. Ele foi um dos seis brasileiros até o momento selecionados para o Harvard Model United Nations (HMUN), o maior evento do mundo de simulação das reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU), desenvolvido pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A viagem está prevista para janeiro de 2024, sendo que todas as despesas serão custeadas pela organização do evento.

O processo seletivo para o Harvard Model United Nations (HMUN) ocorreu de 30 de junho a 14 de julho, sendo que o comunicado de aceite foi enviado pela organização do evento internacional, via e-mail, no dia 17 de julho. “Dentro da aplicação eu necessitei desenvolver redações, onde pude discorrer sobre os temas de direitos humanos e educação de qualidade. Eu tive que fazer uso do pensamento crítico, além de trazer minha experiência estudantil com o projeto Ateneu ONU”, ressalta.

Apesar de o jovem estudante ter se destacado em Sergipe e no Brasil, ele é humilde em reconhecer que foi por meio da educação pública que conseguiu conquistar espaços, antes inimagináveis. No auge dos seus 16 anos, Rafael é multiplicador da Politize, maior rede de educação política cidadã do Brasil, é embaixador do ensino médio em tempo integral do Instituto Natura, e membro fundador do Observatório Internacional da Notícia do Atheneu, além de outras ações sociais que desenvolve em sua escola e no seu estado.

“Hoje eu reconheço que a educação pública e o Atheneu têm um peso enorme nas minhas conquistas. Depois que eu entrei no Atheneu, encontrei educadores como o professor Yuri que de fato se utilizam dessa ferramenta pedagógica e do protagonismo juvenil para com isso transformarem vidas. Esses educadores me proporcionaram oportunidades que moldaram o meu ser, enquanto ativista pela educação”, explica o estudante.

Rafael também comenta que levará como acompanhante de viagem o seu maior incentivador. “Eu não poderia viajar com outra pessoa a não ser o professor Yuri. Ele vem há um tempo me auxiliando dentro do meu protagonismo, dentro do meu ativismo, dentro das ações que eu venho desenvolvendo enquanto cidadão. Ele é uma pessoa que de fato vem com extrema relevância me ajudar a obter êxito nos meus objetivos. Lá dentro de Harvard eu espero representar muito bem não só o Brasil, mas, em especial, Sergipe”.

Indagado sobre qual mensagem gostaria de deixar para os jovens sergipanos que se inspiram na sua trajetória estudantil, Rafael Gama diz: “A mensagem que eu deixo para o público jovem do meu amado estado de Sergipe é que não desvalidem o potencial que vocês têm. A escola pública sergipana é uma caixinha de surpresa e, quando aberta, você consegue enxergar os grandes potenciais que ela guarda. Potenciais que podem não apenas transformar o seu bairro, a sua escola, mas de fato impactar de forma positiva seu país e até mesmo o mundo. Eu acredito em todos os jovens aqui de Sergipe e vamos todos juntos mudar o mundo! ”.

Fonte: Governo de SE