Aluno da Rede Estadual em Lagarto recebe premiação do Educação Nota 10 Enem

Na tarde da última segunda-feira, 10, o Banco do Estado de Sergipe (Banese) em parceria com o Governo de Sergipe, premiou os dez estudantes da rede pública estadual de ensino que obtiveram as melhores pontuações no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com uma poupança no valor de R$ 2 mil. Dentre premiados está o aluno Paulo Guilherme do Colégio Estadual Luis Alves de Oliveira, que fica situado no Povoado Colônia Treze, em Lagarto.

A entrega dos prêmios foi realizada na durante o lançamento do programa ‘Sergipe no Mundo’, no Conservatório de Música de Sergipe, com a presença do governador Fábio Mitidieri. A iniciativa integra o prêmio ‘Educação Nota 10 Enem’, que busca reconhecer não apenas o mérito dos alunos, mas também incentivar os jovens a alcançarem seus objetivos educacionais.

A premiação representa um incentivo valioso para os estudantes, demonstrando o compromisso do Estado em reconhecer e premiar o mérito acadêmico. Além disso, evidencia os resultados impressionantes alcançados pela rede estadual de ensino, tanto no ensino médio quanto no Programa Pré-Universitário (Preuni).

Pelo terceiro ano consecutivo, o Banco do Estado de Sergipe (Banese) premiou os dez estudantes da rede pública estadual de ensino que obtiveram as melhores pontuações no Enem. Além de premiar com R$ 20 mil em poupanças, o banco dos sergipanos também foi o patrocinador da realização do “aulão” de revisão final do Programa Pré-universitário (Preuni) da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), que aconteceu em novembro do ano passado. Para o governador Fábio Mitidieri, com essas ações, o Banese exerce um papel fundamental no estímulo à educação pública sergipana.

“O banco sempre participa das ações do governo e da educação do nosso estado. Ao conceder essa premiação, a instituição mostra que, além de se preocupar com a parte educacional, também faz questão de estimular, de motivar os alunos que tiveram um esforço maior e, consequentemente, um desempenho melhor. E mais que isso, ele mostra para a população que pode contar com o Banese”, declarou o governador.

Aos estudantes, Fábio Mitidieri deixa o conselho de que acreditem na educação e busquem qualificação profissional, pois as oportunidades, segundo ele, aparecem para quem está preparado. “Por isso, estamos trabalhando muito para gerar essas oportunidades, porque é através do ensino, do estudo, que a gente consegue ocupar os bons espaços e ter uma vida melhor”, afirmou o governador.

Fonte: Governo de SE