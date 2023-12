Aluno da rede estadual representará SE nas universidades Yale e Harvard nos Estados Unidos

O aluno Rafael Gama, do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, localizado em Aracaju, foi selecionado para participar de duas simulações das reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU): a Harvard Model United Nations (HMUN) e a Yale Model United Nations, nos Estados Unidos da América.

As simulações serão realizadas a partir do dia 18 de janeiro de 2024, e Rafael Gama estará acompanhado do professor de Sociologia, Yuri Norberto, e do diretor do Atheneu, Daniel Lemos.

O primeiro evento será realizado na Universidade Yale, localizada no estado americano de Connecticut, no período de 18 a 21 de janeiro de 2024. Em seguida, nos dias 23 a 28 de janeiro, eles viajarão para o estado de Massachusetts, também localizado nos Estados Unidos.

Rafael Gama, que é secretário-geral do projeto Atheneu ONU, passou por diversas etapas durante o processo seletivo, como aplicações de questionários, provas, dissertações e produção de vídeos que possibilitam a visualização do perfil do candidato. O conjunto de métodos pretendeu descobrir quais os principais objetivos do candidato para participar da simulação da ONU.

“Aprendi muito sobre os conceitos e cenários da diplomacia, cidadania e educação política cidadã. Comecei a me interessar pelas causas sociais e percebo que isso tem sentido para mim”, explica.

O estudante Rafael Gama aprofunda a importância da realização do Atheneu ONU para a sociedade. “Devemos oportunizar espaço para as diferentes vozes se expressarem e contribuírem com ideias e decisões, fortalecendo o senso de pertencimento e coletividade”, afirma.

Rafael revela que o professor de Sociologia, Yuri Norberto, foi seu orientador nos diversos projetos e é um dos educadores que mais o incentivam. “Estou muito orgulhoso em tê-lo como orientador e mentor. Minha vontade de querer me dedicar às causas sociais vem do incentivo que Yuri me deu”, enfatiza.

O professor Yuri Norberto comemora a conquista de Rafael e fala sobre a expectativa em participar da maior simulação da assembleia da ONU. “Estamos muito felizes em finalizar o ciclo do ensino médio com a realização de um sonho, e a escola pública faz parte desse acontecimento”, complementa.

O coordenador pedagógico Fernando Souza ressalta as possibilidades que os alunos podem alcançar. “O Atheneu está muito orgulhoso dessa conquista do Rafael, e apoiamos todos os nossos alunos na realização dos próprios sonhos”, destaca.

Trajetória

O estudante do Atheneu reconhece que por meio da educação pública, conseguiu conquistar outros espaços, antes inimagináveis. O estudante é multiplicador da Politize, maior rede de educação política cidadã do Brasil, é embaixador do ensino médio em tempo integral do Instituto Natura e membro fundador do Observatório Internacional da Notícia do Atheneu.

O jovem Rafael Gama foi selecionado em julho de 2023 para participar do Harvard Model United Nations (HMUN), o maior evento do mundo de simulação das reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU), desenvolvido pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Rafael tem se preparado para a viagem e está com altas expectativas. “Tenho me preparado bastante para desenvolver argumentações sobre política global. Estou muito animado e representarei o estado de Sergipe com muito orgulho”, finaliza.

Fonte: Governo de SE