Aluno do IFS Lagarto é aprovado em concorrido mestrado do ITA

O ano era 2020 quando Benício Barbosa Cruz começara seus estudos no curso de Engenharia Elétrica. O interesse pelas áreas de Programação e Eletrônica foi um dos fatores principais que o incentivou a se inscrever para o curso ofertado pelo Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto. Já naquele momento, o estudante tinha um projeto traçado para sua vida acadêmica e o mestrado fazia parte daquele plano!

Três anos depois, mesmo ainda no 7º período, e com apenas 21 anos, Benício é aprovado no respeitado programa de Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). A vaga é destinada para graduandos e, com todo seu esforço, a partir do adiantamento do curso e disciplinas, a previsão é que ele conclua sua graduação no IFS no período 2023.2.

Durante sua trajetória no Campus Lagarto, Benício pôde participar de alguns projetos de pesquisa na área de programação, educação e desenvolvimento. Além disso, ele também faz parte do Laboratório de Inovação e Criatividade (LABIC), coordenado pela professora Stephanie Kamarry.

“Sou imensamente grato ao IFS e ao LABIC pela importância crucial em minha jornada acadêmica até a aprovação no ITA. O IFS forneceu uma base sólida de conhecimentos e habilidades, enquanto o LABIC estimulou minha criatividade e o espírito empreendedor. Através do apoio dos professores e do ambiente estimulante do LABIC, pude desenvolver habilidades essenciais e abraçar desafios inovadores”, diz o jovem pesquisador.

E como ele mesmo gosta de enfatizar, essa trajetória de sucesso não seria possível, sem apoio de docentes do campus, como a própria professora Stephanie e os professores: Diego Coriolano, Ana Cláudia de Melo e Iraí Tadeu de Resende. “Com eles, pude desenvolver projetos de pesquisa e pude contar com os incentivos e conhecimentos compartilhados”, ressalta Benício.

Com a semente plantada, e o fruto colhido, enquanto docente, Stephanie lembra a chegada de Benício ao LABIC e a felicidade que é hoje para partilhar desta vitória com ele. “Quando o Benício entrou para o LABIC, ele me falou que seu objetivo era a carreira acadêmica. Ele sempre teve muito claro onde queria chegar e o resultado que atingiu é fruto de todo seu esforço. Dentro do Laboratório, a cada desafio e crítica recebida, Benício sempre crescia cada vez mais, por isso eu fico muito feliz em acompanhar de perto a sua jornada de sucesso”, garante a professora.

Como orientador e professor do Benicio, o professor Diego afirma que receber a notícia da aprovação de seu aluno foi extremamente gratificante. “Ver os alunos alcançando esse nível de sucesso é o que me motiva a continuar trabalhando arduamente. Sem dúvidas, esse resultado comprova que nosso empenho no IFS está proporcionando excelentes oportunidades para os estudantes. O sentimento é de realização e entusiasmo, pois isso demonstra que estamos no caminho certo ao preparar nossos alunos para os desafios profissionais”, justifica.

IFS e ITA: organização de rotina

Os próximos passos levarão Benício à organização de rotina de seus estudos para que assim possa concluir sua graduação no IFS em paralelo ao início do mestrado. O aluno aplicado conta que precisou organizar o calendário das duas instituições, de maneira que as matérias que pegará no mestrado auxiliarão no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para o curso superior em Engenharia Elétrica no IFS.

“Terei tempo para o desenvolvimento do projeto, que já foi elaborado de forma que eu possa executar ele no campus e a distância. Por ser um material de pesquisa que tenho fácil acesso, em parceria com meus orientadores, planejamos a melhor forma de atingir o necessário, para que eu possa focar no mestrado e me desempenhar na finalização do meu TCC”, detalha o estudante.

Mestrado e planos para o futuro

O mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação, ofertado pelo ITA, é um dos mais concorridos na área no país. Dentre as cinco áreas de concentração do programa, Benício escolheu a de Sistemas e Controle, a qual trabalha a partir de suas linhas: “Controle de Sistemas Aeroespaciais” e “Controle de Sistemas Industriais e de Bioengenharia”. Além disso, o programa é conhecido por sua abordagem multidisciplinar que combina estudos avançados em engenharia, ciências da computação e tecnologia.

“Poder ter uma experiência aprimorada vai ser de fundamental importância para o meu currículo. A robótica já era a área que eu gostava e poder fazer um mestrado adentrando ainda mais neste campo, em uma instituição de renome, vai ser uma experiência muito boa para minha vida acadêmica e pessoal”, reforça Benício.

Para o futuro, o novo mestrando espera concorrer a uma vaga em um concurso para professor universitário e também fazer um doutorado, sempre colocando a educação como prioridade e poder ainda compartilhar todo seu conhecimento adquirido para outras pessoas.

“A ideia é sempre me aprimorar e me atualizar podendo sempre trocar conhecimento com meus colegas e amigos. Agradeço profundamente a todos que contribuíram para o meu sucesso e levarei comigo as lições aprendidas e as amizades formadas”, conclui Benício.

Fonte: IFS