Alunos da Estação Cidadania Esporte recebem fardamento

Na última terça-feira, 21, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), realizou a entrega dos primeiros fardamentos aos alunos do projeto ‘Atletas do Futuro’.

O Projeto tem como objetivo incentivar e preparar todos os alunos para um caminho seguro no esporte.

Com profissionais qualificados, os alunos terão uma melhor oportunidade e aptidão direcionada para a modalidade que eles se desenvolverem ou se identificarem melhor.

A Secretária de Esporte, Tamires Prata, destacou que “o fardamento serve fortalecer o nome e a identidade visual do projeto, potencializando a iniciativa e trazendo cada vez mais alunos para o Estação Cidadania – Esporte do município”.

Fonte: Prefeitura de Lagarto