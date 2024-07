Alunos da rede estadual de ensino em Lagarto são selecionados no sorteio de intercâmbio Sergipe no Mundo

Na última segunda-feira, 01, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) publicou a lista final dos alunos sorteados para a primeira turma contemplada com o intercâmbio proposto pelo ‘Sergipe no Mundo’. Dentre os alunos selecionados, cinco fazem parte da rede estadual de ensino em Lagarto.

O sorteio, que contou com a presença de testemunhas e auditores, consagrou 50 dos 184 classificados no Processo Seletivo Simplificado via edital n° 17/2024. Dentre os sorteados estão Luiz Miguel, Leandro Luis e Maria Heloisa do Centro de Excelência Professor Romero Dantas, assim como Maria Júlia do Colégio estadual Silvio Romero e Letícia Ferreira aluna do Colégio Luiz Alves de Oliveira.

Sergipe no Mundo

O Programa ‘Sergipe no Mundo’, lançado pelo Governo de Sergipe, por meio da Seduc, tem o objetivo de contribuir na formação abundante e cultural do aluno do ensino médio da rede pública estadual de ensino, proporcionando uma experiência única de estudar em outro país, conhecer novas pessoas, costumes e obter um estudo mais aprofundado dos idiomas inglês, espanhol e francês.

Ao todo, em 2024 foi investido o total de R$ 4.335.000,00, que beneficiará os alunos gratificados com a bolsa de estudos. Já para 2025, o plano do governo conta com a duplicação do número de vagas oferecidas, atendendo a 100 estudantes anualmente.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, ressalta a importância da realização do programa para a formação de conhecimento dos alunos da rede pública. “Este é o primeiro grande passo para a internacionalização da educação básica de Sergipe. O ‘Sergipe no Mundo’ realiza o sonho de muitos alunos que desejam conhecer novas culturas e aprimorar um segundo idioma. É um momento ímpar, no qual abrimos oportunidades para que nossos alunos possam aprender novos idiomas e vivenciar novas experiências”, diz a diretora.

O estudante intercambista selecionado receberá um auxílio financeiro no valor de R$ 1.100,00, além de R$ 7.041,66 durante a estada no país de destino. Também receberá um Kit Viagem composto por uma mala de 23 quilos; mochila; agasalho (blusão e calça); necessaire ; porta-documentos; camiseta; squeeze e bandeira de Sergipe.

Fonte: Governo de SE