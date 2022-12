Alunos da rede estadual de SE conquistam medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (Obmep) divulgou o resultado da 17ª edição, e mais uma vez os alunos da rede estadual de Sergipe comemoram o bom desempenho na competição. Ao todo, foram 97 premiados: uma medalha de ouro, conquistada pelo aluno Victor Araújo Lima, do Colégio Estadual Lourival Fontes, em Riachão do Dantas; além de 33 medalhas de bronze e 63 certificados de menção honrosa. Também foram premiados professores, escolas e secretarias municipais de educação que se destacaram pelo desempenho dos alunos.

O estudante Victor Araújo falou do sentimento de ser vitorioso em uma competição tão importante como a Obmep. “Ganhar qualquer coisa é motivo de muito orgulho para mim. Agora ganhar ouro foi inimaginável. Isso é muito importante para a minha vida. Ver meus familiares, minha escola e meus colegas orgulhosos me deixa muito feliz. Gosto muito de matemática, e essa experiência de ser medalhista e participar de todas as etapas foi muito rica”.

Considerada a maior competição científica do país, com 18,1 milhões de alunos dos ensinos Fundamental e Médio inscritos, a Obmep alcançou 99,78% dos municípios brasileiros e mais de 54 mil escolas nesta edição. No total, serão distribuídas 575 medalhas de ouro, 1.725 de prata, 5.175 de bronze e 51.900 menções honrosas. Em 2022 a olimpíada homenageou os 100 anos da Semana de Arte Moderna.

Os medalhistas serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC) como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico. Os participantes têm direito a encontros presenciais ou virtuais para aprofundar o conhecimento matemático e os estudantes de escolas públicas recebem uma bolsa de iniciação científica do CNPq no valor de R$ 100 mensais. As cerimônias de premiação da 17ª Obmep acontecerão em data a ser definida pela organização.

O técnico do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil da Seduc (Seades/Dase), Jorge Monteiro, salienta a importância do reconhecimento dos estudantes sergipanos que se destacaram em todas as etapas da Obmep. “O resultado final coroa com sucesso a atenção e a importância que as nossas instituições educacionais estão dedicando às diversas olimpíadas científicas. Para nós que fazemos a Seduc, é extremamente gratificante fazer parte desses momentos. Parabéns a todos.”

Conheca os premiados da rede estadual: https://bit.ly/3jlbznN

Fonte: Governo de Sergipe