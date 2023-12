Alunos da rede estadual de SE participam da Expo Favela Innovation Brasil em São Paulo

Alunos da rede pública que desenvolvem projetos no Centro Vocacional Tecnológico (CVT) do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) participaram da Expo Favela Innovation Brasil , em São Paulo, entre os dias 01 e 03 de dezembro. Quatro projetos do Inovar-SE, parceria do SergipeTec com o Instituto Banese, que venceram a etapa estadual foram expostos no evento.

A estudante Izabely Fernandes da Conceição, aluna do Colégio Estadual Tobias Barreto, expôs o projeto ‘Vizy’. Também aluna do Tobias Barreto, a estudante Jennifer Caiane Santos Venâncio apresentou o projeto ‘A.S.D’. O estudante Jhonatan Willian Silva Lima, do Colégio Estadual Deputado Elísio Carmelo, participou com o projeto ‘Fúria do Sertão’. O aluno Pedro Vinícius Cardoso Campos Moura, também do Elísio Carmelo, apresentou o projeto ‘Bils’.

Segundo o gestor do CVT, Vitor Vaz, a participação dos jovens cientistas em um evento de magnitude como a Expo Favela significa mais um avanço no ramo da inovação e do desenvolvimento do SergipeTec e de todo o estado de Sergipe. “É um passo importante para o processo de criação com apoio do Parque Tecnológico, imprimindo qualidade para os alunos da rede pública estadual”, comemora Vítor.

De acordo com o estudante Pedro Vinícius Cardoso Campos Moura, um dos idealizadores do projeto ‘Bils’, Sergipe representou bem em todos os aspectos da exposição. “Fomos muito elogiados pelos visitantes”, apontou.

O projeto ‘Bils’ consiste em um sistema de monitoramento de plantas que utiliza diferentes frequências de luzes para estimular o crescimento. É desenvolvido um sistema que ajusta as diferentes frequências de luzes. “Esse sistema controla a umidade e temperatura do ambiente de cultivo de modo automático, garantindo que as plantas tenham um crescimento saudável e sustentável”, conclui Vinícius.

Expo Favela

A Expo Favela Innovation é uma feira de negócios, cujos expositores são empreendedores e startups da favela. O objetivo é dar visibilidade para estas iniciativas e, assim, promover um palco para o encontro com investidores que possam acelerar esses empreendimentos e gerar negócios a partir das oportunidades que nascerão nos eventos.

Mais do que uma feira, a Expo Favela Innovation oferece palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, pitches de startups, mentorias, debates, shows, filmes, desfiles e muitas outras iniciativas criadas por moradores das favelas de todo o país.

Fonte: Governo de SE