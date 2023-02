Alunos da rede estadual se destacam na redação do Enem 2022

Desde as primeiras horas da última quinta-feira, 09, quando o Inep divulgou a nota oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, não demorou para que técnicos da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) contabilizassem mais de 150 alunos que alcançaram nota acima de 900 pontos na redação, todos eles oriundos das escolas estaduais e do curso Pré-Universitário da Seduc. Desse total, sete pontuaram 980. São eles: Maria Clara Conceição de Jesus (Centro de Excelência Atheneu e Polo Gracinha do Pré-Universitário – Aracaju), Raylaine de Jesus Silva (Pré-Universitário Polo Murilo Braga – Itabaiana), Josefa Erica Batista dos Santos (Colégio Estadual Fausto Cardoso – Polo Creja Pré-Universitário – Simão Dias), Rayssa dos Anjos Silva (Colégio General Calazans – Nossa Senhora das Dores), Vera Lucia de Jesus Santos (Polo Fernando Azevedo Pré-Universitário – Nossa Senhora das Dores), José Henrique Azevedo Cruz (Polo Abelardo Romero Pré-Universitário – Lagarto) e Emanuel Hernanes Barros (Centro de Excelência Emiliano Guimarães – Malhada dos Bois).

A tendência é que esse número aumente no decorrer da semana. Enquanto a lista não fecha, a nota da redação é o primeiro item para que os alunos quantifiquem o aprendizado em resultados e pensem positivo no acesso ao ensino superior.

Focada e com uma rotina de estudos definida, a aluna Josefa Érica Batista dos Santos, do Colégio Estadual Fausto Cardoso e do Polo do Pré-Universitário Prof. Marcos Ferreira, em Simão Dias, está entre os estudantes nota 980 na redação do Enem 2022.

Ela acredita na força e na inspiração familiar como ingredientes de sucesso, além do trabalho de acompanhamento dos professores para que juntos cheguem aos resultados positivos. “Minha mãe me inspira muito, sempre me proporcionou apoio nos estudos e muitos conselhos, o que sempre me deu forças para continuar os estudos e não desistir. A professora Evany, de Matemática, também é uma inspiração. Sempre mostrou interesse pelos meus estudos e também me inspirou a escolher o curso que desejo seguir”, contou Josefa Érica, ao afirmar que o próximo passo será a aprovação no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Também está na lista dos alunos nota 980 a aluna Raylaine de Jesus Silva, do Polo Murilo Braga do Pré-Universitário da Seduc, região agreste de Sergipe. Ela conta que o 2º e o 3º anos foram marcados pela pandemia, porém a rede pública estadual, mais precisamente o Colégio Estadual Marcolino Cruz Santos, de Macambira, continuou fornecendo a ela todo o suporte no aprendizado. “Desde o ensino fundamental meus professores me incentivaram a ir sempre além. Minha rotina sempre foi baseada em oito horas de estudos, divididas por matérias. Finalizei o ensino médio e ingressei no Pré-Universitário em Itabaiana”, contou a jovem que pretende ingressar no curso de Direito da UFS. “Sempre foi o curso que sempre quis”, completa.

Além da conquista da boa nota, Raylaine de Jesus diz que a inspiração vem dos dois irmãos que já cursam o ensino superior na UFS, apesar de os pais serem lavradores e não terem o ensino fundamental completo. “Eles são graduandos em Nutrição e Fisioterapia. São os meus maiores motivadores”, contou.

A jovem Maria Clara Conceição de Jesus, aluna do Centro de Excelência Atheneu Sergipense e do Pré-Universitário da Seduc, de Aracaju, ficou sabendo da nota 980 na redação logo que foi divulgada a lista do Inep. A estudante pretende utilizar a nota para ingressar no curso de Psicologia da UFS e destaca a rotina de estudos e o acompanhamento dos professores como essenciais na caminhada para o ensino superior. “Finalizei a 3ª série do ensino no ano passado e agradeço aos professores do Atheneu; em especial, fico grata à professora Simone, que me ajudou bastante para ter essa nota na redação”, comemorou.

Incentivo e engajamento

O professor de Língua Portuguesa e redação do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, Ronney Marcos, também está na lista dos alunos nota 980. Mas como assim? O professor fez a prova do Enem com o objetivo de passar por todas as sensações pelas quais os alunos passam e também mostrar que eles são capazes. “Bateu aquele frio na barriga, porque você acaba sendo cobrado pelo fato de você ser o professor deles. Eles estavam muito curiosos também para saber a minha nota. Por mais que você seja professor, que você ministre aula, você também se sente muito cobrado. Então o objetivo de fazer a prova foi para incentivar esses meninos e mostrar que eles são capazes. Principalmente depois de anos tão difíceis, como os da pandemia”, explicou.

A nota 980 do professor foi uma consequência para mostrar que tudo que cai nos vestibulares nada mais é do que o estudado em sala de aula. O professor Ronney Marcos disse cumprir o que prometeu, fez a prova e mostrou que todos são capazes de tirar uma boa nota. “Eu cheguei lá, sentei, abri a prova, peguei o tema, escrevi da forma como eu falei que eles deveriam escrever. E aí ficou provado que é só confiar na metodologia em sala, que o resultado positivo. Estou muito feliz com o resultado”.

A coordenadora do curso Pré-Universitário da Seduc, Gisele Pádua, explica que o resultado é um trabalho coletivo que envolve família, professores e gestores com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento das habilidades dos alunos e torná-los protagonistas do próprio futuro.

Ela explica que a nota da redação será utilizada pelos alunos na inscrição nos principais programas de acesso ao ensino superior, a exemplo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com previsão de inscrição no período de 16 a 24 fevereiro e resultado no dia 28 de fevereiro; o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), no período de 7 a 10 de março, com resultado no dia 14 de março; e o Programa Universidade para Todos (Prouni), com inscrição de 28 de fevereiro a 3 de março, com resultado em 7 e 21 de março.

A diretora do Serviço de Ensino Médio da Seduc, Isabella Santos, destaca que o sucesso dos estudantes nas avaliações de redação do Enem é o sucesso da escola pública. “É resultado do compromisso dos nossos professores e equipes escolares que buscaram e buscam fazer a diferença para a educação pública e para o nosso alunado”, disse.

