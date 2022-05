Alunos da Rede Municipal melhoram seu bem-estar físico com práticas esportivas contínuas

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, está realizando a promoção das práticas corporais da atividade física e do bem-estar nas escolas.

Na última sexta-feira, 13, foi a vez das crianças da Escola Municipal Pedro Batista, localizada no Povoado Crioulo de Cima, receberem a oportunidade de praticar atividades físicas recreativas que estimularam a resistência física. Brincadeiras como queimado, futebol, caminhada, corrida, dança e jogos fizeram a alegria dos estudantes e também dos professores que “entraram na onda”.

Para o secretário da Educação, Magson Almeida, que também é professor de Educação Física, o Projeto Municipal do Bem-estar Físico Escolar será de forma contínua nas unidades de ensino da Rede Pública Municipal, pelo menos uma vez por semana.

“Queremos ver nossos alunos melhorando a saúde e diminuindo riscos de doenças como a obesidade, hipertensão arterial, colesterol alto e doenças respiratórias. E também contribuindo para o desenvolvimento de habilidades nos esportes”, pontou.

O trabalho faz parte do Programa Saúde na Escola, no âmbito municipal, para a garantia do Selo Unicef.

Fonte: Prefeitura de Lagarto