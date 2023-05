Alunos da rede municipal recebem ações do PSE e do Programa Bem-estar Físico Escolar

A Prefeitura de Lagarto, através do Programa do Bem-Estar Físico Escolar (PBEFE) e do Programa Saúde na Escola (PSE) da Secretaria da Educação, vem estreitando laços entre a educação e a saúde, tema extremamente essencial no que tange o desenvolvimento das crianças em sua totalidade.

Na última quarta, 17, as equipes dos programas estiveram na Escola Municipal Paulino Vieira, localizada no Bairro Alto da Boa Vista, durante os turnos matutino e vespertino, realizando a aplicação de atividades lúdicas acerca da temática de Promoção de Atividades Físicas para os educandos da rede que são estabelecidas pelo PSE.

A ação do dia contou também com a participação dos agentes de endemias que apresentaram as informações para os alunos sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças, além de medidas de prevenção individuais e coletivas.

Contou, ainda, com a participação da Guarda Municipal de Lagarto (GML), dialogando acerca do tema “Paz nas Escolas”, discutindo algumas problemáticas da atualidade para com os educandos.

Bem como, a atualização das cadernetas de vacina e a realização de antropometria, mensurando o peso e a altura, e dialogando sobre a prevenção de doenças.

“Estamos buscando consistentemente fortalecer em nossas unidades de ensino um ambiente seguro e saudável para aprender, ampliando as oportunidades de aprendizagem para todos que constituem a comunidade escolar. Assim, além de atuarmos juntos para a promoção da saúde dos nossos estudantes, trabalhamos a cultura da paz”, destacou o secretário da Educação, professor Magson Almeida.

