Alunos da rede pública estadual de Lagarto destacam-se na Copa Nordeste de Foguetes

A educação pública do Estado de Sergipe marcou presença na terceira Copa Nordeste de Foguetes, realizada entre os dias 22 e 24 de maio, na Universidade Federal de Alagoas (Ufal), em Maceió. O evento reuniu 120 equipes e 400 fogueteiros da região Nordeste em uma competição educacional voltada ao desenvolvimento de protótipos de foguetes construídos pelos próprios alunos, utilizando garrafas PET e conhecimentos de física, química e matemática.

Entre as representações sergipanas estiveram o Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte e o Centro de Excelência Governador Djenal Tavares de Queiroz, ambos de Aracaju, além do Colégio Estadual Sílvio Romero e do Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas, ambos de Lagarto. As instituições representaram o estado com equipes formadas por estudantes e professores estimulados pela ciência e pela tecnologia, por meio de atividades práticas, envolvendo cálculos, testes e lançamentos.

Do Dom Luciano, cinco equipes compostas por 15 alunos participaram da competição. A preparação envolveu testes, ajustes nos foguetes e muito trabalho em equipe. Os resultados da escola se destacaram durante os lançamentos. As equipes conquistaram duas medalhas de ouro, alcançando distâncias de 313,5 metros e 304 metros, além de três medalhas de prata, com marcas de 298,1 metros, 286,5 metros e 260,5 metros. “A Copa Nordeste de Foguetes teve uma importância enorme para os estudantes, porque mostra, na prática, que eles são capazes de desenvolver projetos científicos de alto nível, algo muito importante para o aprendizado deles no futuro”, destacou o professor Thiago Viana.

Já o Centro de Excelência Governador Djenal Tavares de Queiroz contou com uma delegação formada por 11 integrantes, sendo nove alunos, um professor e um secretário. A experiência representou muito mais do que uma competição científica. O projeto Djenal em Órbita surgiu como uma iniciativa voltada ao fortalecimento do protagonismo estudantil e à aproximação dos alunos com a ciência de forma prática, dinâmica e acessível.

“A proposta vai além dos resultados obtidos na competição. O objetivo é melhorar o aprendizado das disciplinas exatas e disseminar processos significativos de aprendizagem e protagonismo entre os estudantes. Quando eles conseguem aplicar a teoria na prática, o interesse cresce e o aprendizado se torna muito mais eficiente”, ressaltou o professor Pedro Alexandre.

As equipes da unidade ultrapassaram a marca dos 200 metros nos lançamentos, alcançando distâncias de 212, 217 e 249 metros. O desempenho garantiu uma medalha de bronze e duas medalhas de prata para os estudantes.

Os lançamentos chamaram a atenção pela criatividade e pelo empenho dos participantes, que demonstraram talento e capacidade de desenvolver projetos científicos mesmo dentro do ambiente escolar. Para os professores, eventos como esse fortalecem o ensino das ciências e mostram aos estudantes que o conhecimento pode ir muito além da teoria.

O Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas participou com cinco equipes, formadas por três integrantes cada, totalizando 15 alunos do ensino médio. “Participar da Copa Nordeste de Foguetes foi uma experiência muito importante para todos nós. Tivemos a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos de física, matemática e química, além de aprender sobre trabalho em equipe, dedicação e superação”, destacou o professor Darlysson Wesley.

Além da competição, a Copa Nordeste de Foguetes contribuiu para desmistificar o aprendizado das disciplinas exatas, promovendo experiências significativas dentro e fora da sala de aula. Durante todo o processo, os estudantes utilizaram conceitos relacionados à força, pressão, velocidade, impulso e cálculos matemáticos para aperfeiçoar os foguetes e melhorar o desempenho nos lançamentos, transformando a ciência em uma experiência prática, acessível e inspiradora.

Fonte: Governo de SE