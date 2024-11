Alunos de Lagarto apresentam trabalho na Exposição da Educação Profissional

Com o tema ‘Inclusão, sustentabilidade e inovação’, aconteceu na última quinta-feira, 21, a segunda edição da Exposição da Educação Profissional e Tecnológica de Sergipe, também conhecida como ExpoEPT. O evento é uma realização do Departamento de Educação (DED) da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura de Sergipe (Seduc) e tem como objetivo disponibilizar um espaço onde os alunos possam expor os resultados dos seus trabalhos, além de realizar a troca de conhecimentos entre ambos.

Dentre as 18 escolas presentes e os 50 projetos apresentados, estava presente a exposição do Centro de Excelência Monsenhor Juarez, de Lagarto.

O diretor do DED, Genaldo Freitas, falou sobre a importância da feira enquanto vitrine dos trabalhos exitosos oriundos da rede estadual. “Essa exposição é uma coisa que a gente faz justamente para apresentar os resultados positivos que acontecem nas escolas da rede e para que os alunos tenham mais essa oportunidade de mostrar a todos os seus trabalhos”, frisou.

Ao longo da manhã, cerca de 500 pessoas estiveram presentes no evento, proporcionando a troca de conhecimentos entre os alunos e o público, como explica o diretor do Serviço de Educação Profissionalizante, Francisco de Assis. “O principal objetivo dessa mostra é a socialização de experiências entre as escolas para que cada unidade, conforme sua especificidade, consiga mostrar para todas as pessoas aqui presentes quais foram as principais experiências e práticas exitosas nas suas formações profissionais, componente técnico e específico”, pontuou Francisco de Assis.

Dois analistas da Fundação Itaú vieram de São Paulo para prestigiar a exposição. Felipe Menezes faz parte do Itaú Educação e Trabalho, e para ele está sendo muito gratificante poder ver o resultado dessa parceria entre a fundação e o Serviço de Educação Profissionalizante (Sepro) da Seduc. “Apoiamos muito o trabalho junto ao Sepro e estamos muito felizes com os resultados dos trabalhos que vimos aqui. Ver o que os alunos estão apresentando e produzindo muita coisa legal para o estado é muito gratificante”, finalizou Felipe.

Na ocasião, também foram entregues às instituições educacionais 23 placas de reconhecimento da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura de Sergipe pelas práticas exitosas em Educação Profissional e Tecnológica.

Fonte: Governo de SE