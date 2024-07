Alunos do CEPARD recebem medalha de ouro na Copa Nordeste de Foguetes

Na última sexta-feira, 28, os alunos do Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas realizaram uma viagem com destino à Maceió para participarem de uma competição de lançamento de foguetes de garrafa pet. Os alunos saíram de Lagarto, para competir na Copa Nordeste de Foguetes na Universidade Federal de Alagoas nos dias 29 e 30 de junho, acompanhados pelos professores mestres Cláudio, Magda e Darlysson que compõe o quadro dos docentes do Cepard e desempenham com grande afinco e competência a disciplina eletiva de foguetes.

Três equipes do Cepard participaram da Copa Nordeste de Foguetes: foguetinhos do Arrocha, Fênix e Pacificadores do Universo. Todas as três equipes desempenharam alto nível de performance no lançamento de foguetes e receberam medalhas de ouro.