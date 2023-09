Alunos do CEPARD se destacam na Olimpíada Nacional de Astronomia e Aeronáutica

Oito alunos do Centro de Excelência Professor Abelardo Romero (CEPARD), em Lagarto, foram destaques na etapa 42 da Jornada de Foguetes da Olimpíada Nacional de Astronomia e Aeronáutica (OBA), ocorrida no município carioca de Barra do Piraí.

Segundo consta, as alunas Jessielle, Gabrielle e Maria Yasmin conquistaram a medalha de ouro, enquanto os alunos José David, Gustavo, Nicolas, José Emmanuel e Gabriel a medalha de prata. Eles foram orientados pelos professores de física Cláudio Bispo e Magda Dias.

Para participarem da OBA, os alunos e professores trabalharam durante o período do recesso escolar no desenvolvimento de novos foguetes e de uma base de lançamentos a fim de obterem bons resultados.

“Um grande destaque foram nossos alunos Gabriel Andrade e José Emmanuel, pois estes se candidataram a responder perguntas sobre a Astronomia, que foram feitas pelo renomado Prof. Dr. Canalle, que chegou a elogiá-los inclusive convidando o aluno Gabriel Andrade para participar de uma atividade no palco da Jornada de Foguetes”, destacou o CEPARD.

Ainda de acordo com o referido Centro de Excelência, os estudantes foram para a final da OBA com desejo de serem campeões, o que de fato aconteceu. “Os esforços empreendidos pelos professores e alunos só confirmaram que o Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas é um celeiro de protagonismo e mentes talentosas”, completou a instituição de ensino.