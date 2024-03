Alunos do Colégio Estadual Paulo Sarasate são premiados com medalhas de ouro e bronze no Circuito Pé na Areia

Três estudantes do Colégio Estadual Paulo Sarasate, localizado em São Cristóvão, na região metropolitana de Aracaju, foram premiados com medalhas no ‘Circuito Pé na Areia’, realizado na capital. Os alunos competiram na categoria sub 17 do vôlei de praia, sendo que um deles recebeu medalha de ouro e os outros dois participantes receberam medalhas de bronze.

Os alunos participam de um centro de treinamento de vôlei de praia em São Cristóvão, comandado pela ex-atleta de vôlei Cida Lisboa. Na instituição educacional onde estudam, os alunos são incentivados pelo professor de Educação Física, Gileno Oliveira, a participar de competições e já estão inscritos na 40ª edição dos Jogos da Primavera, na qual os treinos foram intensificados.

O estudante Fabrício da Silva, aluno do Colégio Estadual Paulo Sarasate, recebeu a medalha de ouro na competição e está muito feliz ao ver o resultado dos treinos. Lucas Farias e Murilo Santos receberam medalhas de bronze e já estão animados para participar da próxima competição de vôlei de praia do Circuito Pé na Areia, na categoria sub 19.

A diretora da instituição de ensino, Joselita Furtunato, parabeniza os estudantes pela conquista. “Eles abrilhantam cada vez mais o nosso esporte, com muita dedicação, e se esforçam para conquistar mais medalhas. A comunidade escolar fica muito feliz e incentiva o desenvolvimento do esporte e do lazer”, complementa.

Fonte: Agência Brasil