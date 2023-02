Alunos paratletas de SE são contemplados com o Bolsa Atleta Nacional

Alunos e ex-alunos da rede pública estadual que integram o Clube Condição Futuro, da Caixa Econômica Federal de Sergipe, foram contemplados com o Bolsa Atleta Nacional Federal 2023. Com a inclusão dos paratletas sergipanos no programa, haverá a oportunidade de dedicação exclusiva aos treinos e participação em competições nacionais e internacionais. Todos os 17 paratletas são treinados pelo professor Antônio Júnior, da Rede Estadual.

Foram contemplados com o incentivo os alunos Anna Clara do Nascimento Santos (C.E. Irmã Clemência – Capela), Eronildes Santana (C.E. Senador Leite Neto – Aracaju), Graziele Aparecida Freire dos Santos (C.E. Valnir Chagas – Aracaju), Kelianny dos Santos (C.E.Senador Leite Neto – Aracaju), Luciele Carolaine Brito Santos (Centro de Excelência Vitória de Santa Maria – Aracaju), Pablo Gabriel Atanázio de Vasconcelos (C.E. Senador Leite Neto – Aracaju), Raquel Vitória dos Santos Silva (C.E. Irmã Clemência – Capela), Ronald Vitório dos Santos (C.E. Senador Rolemberg – Pirambu), Tarcísio Alves Nunes Barboza (C.E. Glorita Portugal – São Cristóvão), Victor dos Santos Barreto (Centro de Excelência John Kennedy – Aracaju) e Yasmin Santos Moura (C.E. Senador Leite Neto – Aracaju).

Também foram contemplados os ex-alunos da Rede Estadual que iniciaram os treinos ainda em tempo de estudantes e continuam no esporte de alto rendimento, os paratletas Alisson da Silva (ex-aluno do C.E. Francisco Portugal – São Cristóvão), Anny Beatriz Alves da Rocha (ex-aluna do C.E. 24 de Outubro – Aracaju), Bruno Marco Câmara da Paixão (ex-aluno do C.E. Francisco Portugal – São Cristóvão), Jadson Santos Souza (ex-aluno do C.E. Senador Leite Neto – Aracaju), Sara Ferreira Bispo (ex-aluna do Centro de Excelência Secretário Francisco Rosa – Aracaju) e Thainá Freitas dos Santos (ex-aluna do C.E. Júlia Teles – Nossa Sra. do Socorro).

Conforme o treinador Antônio Júnior, o Bolsa Atleta significa a manutenção dos atletas nos treinamentos na expectativa de que possam melhorar seus resultados, possibilitando a participar em uma competição pela seleção brasileira. Os paratletas receberão uma bolsa de R$ 925 mensais.

Treinamento intenso

A convite do Comitê Paralímpico Brasileiro, o professor do Centro de Excelência Leite Neto, Antônio Junior, e os paratletas Tarcísio Alves e Raquel Vitória embarcarão para São Paulo neste domingo, 12, com o intuito de participar do treinamento da primeira semana de treinamento em cadeira de corrida da Seleção Jovem. Eles estão no Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo e ficam até o dia 17 de fevereiro. “É fundamental para os jovens participar desse treinamento, aprimoramento e desenvolvimento da corrida em cadeira de rodas”, disse Antônio Júnior.