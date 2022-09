Alunos participam de simulação de catástrofe na UFS Lagarto

Durante toda a manhã da última segunda-feira, 26, o Campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS), realizou a simulação de catástrofe com ônibus, caminhão e helicóptero.

A simulação que tem como objetivo estimular os alunos a saber quais procedimentos adotar em caso de emergência, contou com a participação de cerca de 300 alunos, entre discentes do campus e estudantes de ensino médio e técnico das cidades de Campo do Brito e Estância.

Além da presença dos agentes do Corpo de Bombeiros, Grupo Tático Aéreo, Hospital Universitário de Lagarto, Polícia Rodoviária Federal e Samu.

Na ação, foi simulado um acidente entre ônibus (do campus) e carro, com helicóptero de salvamento e participação de equipe do Hospital Universitário de Lagarto. Os bombeiros realizaram o resgate das “vítimas” (alunos calouros e do ensino médio) e os encaminharam aos cuidados dos “socorristas“ (alunos veteranos que já têm conhecimento sobre primeiros socorros).

“Essa é a primeira vez que acontece uma simulação como essa aqui no Campus, antes era realizado apenas envolvendo a equipe do Samu, dessa vez, resolvemos ampliar as parceiras e agregar mais estudantes” ressaltou a chefe da Divisão Pedagógica, Professora Simone Kameo.

A demonstração foi organizada pelos docentes do Departamento de Educação em Saúde, responsável pelo primeiro ano letivo dos discentes de todos os cursos do campus.