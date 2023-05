Ambulância pega fogo e explode após pane elétrica em Aracaju

Na manhã desta terça-feira, 2, uma ambulância pegou fogo e explodiu três vezes, após sofrer uma pane elétrica. O caso foi registrado na Avenida Josino José de Almeida, no Conjunto Augusto Franco, na zona sul de Aracaju.

Diante do caso, o Corpo de Bombeiro foi acionado, mas ao chegar ao local, foi constatado que o veículo estava totalmente destruído. Além disso, o toldo de uma loja comercial acabou incendiando e que, segundo relatos, janelas e vidraças de apartamentos próximos quebraram.

Já a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que não houve registro de feridos, apenas danos materiais. “O veículo era utilizado para remoção de pacientes do Huse. Não havia paciente na ambulância no momento do incidente”, completou a nota.