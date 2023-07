Ambulatório da UFS/Lagarto atende casos de bruxismo

Disfunções na articulação temperomandibular (ATM) podem afetar significativamente a qualidade de vida de quem enfrenta esse problema. Em muitos casos, pode ser necessário realizar reabilitação com equipe de Fonoaudiologia. Esse serviço é ofertado no Ambulatório Fonoaudiologia e ATM, do Departamento de Fonoaudiologia do Campus de Lagarto, no 1º andar do Centro de Simulações e Práticas, às sextas-feiras pela manhã.

A coordenadora do ambulatório, professora Janayna Trench, explica que o atendimento é aberto para crianças, adolescentes, adultos e idosos, mas que a maior parte dos casos acontece em adultos. Os sintomas mais comuns são dor, estalos/ruídos ao abrir a boca e sensação de musculatura cansada.

Há duas formas de acesso ao ambulatório: por demanda espontânea (quando o paciente entra em contato diretamente) ou por encaminhamento de dentista. “Quando o paciente fala diretamente conosco, eu sempre faço um encaminhamento para odontólogos, pois eles são os profissionais que realizam o diagnóstico”, explica a docente.

O protocolo de atendimento inclui de 8 a 12 sessões (o número varia de acordo com a gravidade do caso) de 40 minutos, além dos exercícios que devem ser realizados em casa pelos pacientes, mesmo após o fim da reabilitação.

Quem passa ou já passou sabe bem o alívio que a fonoterapia pode proporcionar. É o caso da supervisora operacional Viviane Ávila, moradora de Lagarto. “Eu estava sentindo dor, estalos e muita dificuldade na abertura da boca, o que estava prejudicando inclusive minha alimentação. Não conseguia comer uma maçã ou um hambúrguer, por exemplo. Hoje, eu evito excessos, mas já estou bem melhor do que antes”, observa a jovem de 28 anos, que foi encaminhado por bucomaxilo da rede privada de Lagarto. Ela passou por seis sessões e segue em atendimento.

Essa foi, inclusive, uma oportunidade para Viviane conhecer o campus. “Eu nunca tinha vindo, confesso que não entendia muito o que era feito, como funcionava. Sabia das aulas, claro, mas não sabia que eram feitas outras coisas além disso. Estou muito surpresa e muito impactada positivamente. Agora, quero utilizar outros serviços ofertados pela Universidade, como os da Clínica Escola de Odontologia”, explica.

O atendimento é importante não apenas para o paciente, mas também para os discentes. A estudante Ellen Dias, do curso de Fonoaudiologia, acredita que o Ambulatório é também uma chance de aprofundar o conhecimento em uma área do curso. “É uma oportunidade única, eu ainda não tinha dito essa prática, ao menos não com esse aprofundamento. Agora, eu consigo entender e acompanhar os casos”, observa.

