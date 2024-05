Amigos e familiares se despedem em Sergipe de Maria Feliciana, uma das mulheres mais altas do mundo

Amigos e familiares se despediram da sergipana Maria Feliciana dos Santos, reconhecida com uma das mulheres mais altas do mundo, com 2,25 metros altura. Ela morreu, aos 77 anos, nesse sábado, em um hospital particular de Aracaju, em virtude de complicações cardíacas. O corpo dela foi sepultado no Cemitério da Cruz Vermelha, no Bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, na tarde deste domingo (28).