Ana Patrícia e Duda são campeãs do Circuito Mundial de vôlei de praia

Ana Patrícia e Duda foram campeãs em Hamburgo, no último domingo, 20, pelo Circuito Mundial de vôlei de praia. As brasileiras derrotaram, na final, a dupla americana Nuss/Kloth por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/17. Hamburgo recebeu uma etapa 16 do Circuito, a elite, com as melhores jogadoras da temporada. Na decisão, Duda, com um ponto numa jogada do fundo da quadra, e Ana Patrícia, aproveitando um contra-ataque após uma defesa com matada no peito, ao estilo futevôlei, tiveram o domínio.

O jogo começou com poderio das brasileiras, que tinham a maioria da torcida na arena em Hamburgo. Num contra-ataque de Duda, elas abriram 9/4. As americanas, para evitar o bloqueio de Ana Patrícia, apostavam nas bolas largadas. No fundo da quadra, Duda conseguiu mais uma defesa para, no contra-ataque, ampliar a vantagem para seis pontos (11/5). O talento de Duda sobressaiu no 14º ponto. A bola resvalou em Ana Patrícia no bloqueio, e Duda fez o ponto com uma bola no fundo da quadra. No fim, 21/16 após um ataque de Ana Patrícia.

No segundo set, as brasileiras abriram 6/2, mas Nuss/Kloth encostou (6/4). Ana Patrícia/Duda conseguiu impor uma diferença de quatro pontos, suficiente para encaminhar a vitória no set e no jogo. O 19º ponto veio depois de uma defesa de Ana Patrícia com uma matada no peito. Duda fez o levantamento, e Ana Patrícia cravou para marcar 19/14. Numa bola para fora de Kloth, 21/17 para as brasileiras, campeãs em Hamburgo.

Na disputa do bronze, Bárbara Seixas/Carol Solberg perdeu para Müller/Tillmann, da Alemanha, por 2 sets a 0 (21/15 e 21/19). George/André perdeu o bronze para Mol/Sorum, parceria da Noruega que é a líder do ranking mundial, por 2 a 0 (21/19 e 21/16). Semifinais Ainda no domingo, Ana Patrícia/Duda venceu a semifinal brasileira diante de Bárbara Seixas/Carol Solberg por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/9. George/André parou diante da dupla sueca Ahman/Hellvig, na semifinal, por 2 a 1 (21/14, 14/21 e 15/13).

