André Janones desiste de candidatura presidencial e apoiará Lula

O deputado federal André Janones (Avante-MG) oficializou na última quinta-feira, 04, que saiu da disputa à Presidência da República para apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito durante transmissão nas redes sociais do parlamentar, ao lado do ex-presidente. “Lula está encampando as nossas propostas pelo auxílio. Vocês sabem que o Auxílio Emergencial foi a grande marca do nosso mandato até aqui, a luta para que o o auxílio permanecesse em R$ 600”, afirmou Janones, ao justificar a desistência e o novo apoio. Segundo ele, ao retirar a candidatura, ela se unifica e passa a ser representada pela candidatura do ex-presidente.

“Nós precisamos criar condições de dizer que um dia esse país vai levantar e não vai ter ninguém com fome”, disse Lula, ao reforçar o combate à fome como bandeira de campanha.

Com forte presença nas redes sociais, Janones agora deve colaborar principalmente no núcleo digital da campanha petista. Natural de Ituiutaba (MG), André Janones ganhou notoriedade durante a greve dos caminhoneiros, em 2018. Nas eleições daquele ano, acabou sendo eleito o terceiro deputado mais federal mais votado em Minas Gerais.

