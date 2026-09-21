André Moura, candidato ao Senado por Sergipe é alvo de bloqueio judicial de até R$ 5 milhões em bens

O candidato ao Senado por Sergipe, André Moura (União Brasil), foi alvo de uma decisão que determina a indisponibilidade de bens em até R$ 5 milhões. A medida atende a um pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) em uma ação de improbidade administrativa relativa ao período em que ele esteve à frente da Secretaria de Representação do Governo do Estado do Rio de Janeiro em Brasília (SERGB). A informação foi divulgada pelo MPRJ neste domingo (20).