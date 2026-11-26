A Igreja Verbo da Vida convida todas as famílias lagartenses para celebrarem os 21 anos da igreja em Lagarto. Serão dois dias extraordinários na presença do Senhor.

A celebração acontecerá neste sábado, 28, às 19h, e no domingo, 29, às 18h.

São mais de duas décadas de uma história marcada pela fidelidade de Deus, por vidas transformadas, famílias alcançadas e pelo amor de Jesus que continua escrevendo cada capítulo dessa trajetória.

Verbo da Vida Lagarto – 21 anos de vidas transformadas pela palavra da fé e do amor de Deus.