Anvisa e PF combatem pirataria de canetas emagrecedoras em SE e mais 11 estados

Deflagrada no Dia Mundial da Saúde, 07/04, a Operação Heavy Pen identificou insumo para a produção de mais de 1 milhão de canetas injetáveis e movimentação financeira de R$ 4,8 milhões em farmácias de manipulação de 12 estados. Conduzida pela Polícia Federal com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a ação conjunta também mapeou em três estados a retatrutida, substância que ainda não foi registrada por nenhuma agência reguladora do mundo.

A operação de combate à venda ilegal de medicamentos e insumos farmacêuticos para o tratamento da obesidade e controle da glicose cumpriu 45 mandados de busca e apreensão. As ações de fiscalização e apreensão foram deflagradas nos estados do Acre, Espírito Santo, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, de Roraima, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, de Sergipe e de Santa Catarina.

A retatrutida, agonista triplo de GLP-1, GIP e glucagon que ainda está em fase de estudo clínico, foi apreendida no estado de Goiás e registrada em notas fiscais encontradas em empresas dos estados de São Paulo e Santa Catarina.

Na inspeção de uma das fábricas da região metropolitana de São Paulo, foram identificados R$ 4,8 milhões em possíveis transações irregulares a partir de notas fiscais recolhidas. O montante incluiu a movimentação de 3,5kg de tirzepatida, suficientes para produzir mais de 1 milhão de dispositivos injetáveis, e 14g de retatrutida, discrimadas no valor de R$ 39 mil.

Tirzepatida

As equipes da Anvisa identificaram ainda mais de 17 mil frascos de tirzepatida manipulados irregularmente, além de 509g do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) dessa substância. Durante a ação, também foram apreendidas mais de 37 mil ampolas de outras substâncias – 34.407 produtos manipulados sem prescrição e 2.936 de Lipo Blend (composto de HMB, cromo, taurina e outros).

No Pará, foram apreendidos relógios, veículos e motos de alto padrão, propofol e fentanil e anestésicos de alta letalidade. Também foi encontrada tirzepatida em um consultório odontológico que funcionava nas dependências de uma academia.

Fonte: Agência GOV