Anvisa reconhece HUL por boas práticas de segurança do paciente

Relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), edição 2023, que avalia hospitais do país que possuem UTI, Centro Cirúrgico e adotam práticas recomendadas de segurança do paciente, posicionou o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) como unidade hospitalar que possui alta conformidade com indicadores de boas práticas de segurança do usuário.

O relatório da Anvisa considera um rol de indicadores que possibilitam às unidades hospitalares participantes utilizarem processos constantes de avaliação de suas rotinas relacionadas a práticas de segurança adotadas, visando sempre a qualificação do cuidado e os melhores resultados em favor dos usuários.

Em Sergipe, o Hospital Universitário de Lagarto ficou na quarta colocação dentre os hospitais públicos e privados participantes que possuem alta conformidade em boas práticas de segurança do paciente.

São indicadores da avaliação nacional da Anvisa itens como possuir plano de segurança do paciente; contar com protocolos implantados de cirurgia segura, de prevenção de infecções, de lesão por pressão ou por quedas; além de dispor de planos de prescrição, uso e administração de medicamentos. Some-se a isso, ter regularidade no monitoramento mensal de indicadores de infeções e de incidentes relacionados à assistência à saúde.

Cultura de segurança do paciente

“Garantir a qualidade dos processos de segurança do paciente é um ganho para toda a instituição, pois garante uma assistência de qualidade e livre de danos, reduzindo incidências de infecções relacionadas à assistência, contribuindo assim para que o nosso paciente tenha um menor tempo de permanência, além do melhor tratamento”, observa Júlia Manuela Farias, chefe da Unidade de Cuidados Intensivos da unidade hospitalar.

“Essa avaliação da Anvisa, que conta com a parceria de núcleos de segurança do paciente em todo o país, é estratégia de grande relevância para a promoção e fortalecimento da cultura de segurança, uma vez que tem como foco a gestão de riscos, a adoção de boas práticas e a qualidade dos serviços de saúde”, ressalta Ana Libório, responsável pelo Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde do HUL-UFS.

“Neste sentido, pôde-se reafirmar que o resultado do Hospital Universitário de Lagarto frente a esta avaliação é fruto do trabalho conjunto de toda a equipe assistencial, administrativa e gerencial, que vem envidando esforços na busca da melhoria contínua dos serviços ofertados”, complementou Ana Libório.

Para Paula Viviane Dantas, chefe do Setor de Apoio Diagnóstico e Terapêutico do HUL, a posição do Hospital Universitário de Lagarto no relatório da Anvisa é reflexo do compromisso e empenho dos colaboradores assistenciais e administrativos da unidade hospitalar com os protocolos institucionais de segurança do paciente. “Assegurando a qualidade da assistência prestada”, destacou. “Também é importante salientar que todos esses resultados têm impacto direto no processo de ensino/aprendizagem adotado no hospital e, consequentemente, na formação dos futuros profissionais que por aqui passam”, finalizou.

Fonte: HUL/Ebserh