Ao lado de Hilda, Gustinho mobiliza multidão e mostra força em Lagarto

Lagarto, na região Centro-Sul de Sergipe, viveu uma noite de mobilização e demonstrações de carinho nesta quinta-feira, 3. Pelas ruas da cidade, a Caravana da Gente, liderada pelo deputado federal e candidato à reeleição Gustinho Ribeiro (PP), ao lado da candidata a deputada estadual Hilda Ribeiro, reuniu moradores que saíram de casa para acompanhar a passagem da carreata.

Nas calçadas, nas portas das casas e ao longo do percurso, acenos, sorrisos e manifestações de apoio marcaram a noite. A recepção também refletiu o reconhecimento dos moradores pelo trabalho desenvolvido por Gustinho em Lagarto. Entre os investimentos articulados pelo parlamentar para a cidade estão R$ 85 milhões destinados a duas importantes áreas. Desse total, R$ 35 milhões foram destinados ao Hospital de Amor e outros R$ 50 milhões para a subvenção habitacional.

Além desses investimentos, Gustinho também destinou emendas para outras iniciativas no município, especialmente nas áreas de saúde e infraestrutura. Durante o período em que Hilda esteve à frente da Prefeitura, Gustinho se destacou como o deputado federal que mais destinou emendas para Lagarto. Os recursos contribuíram para diversas melhorias, entre elas a abertura de duas unidades de saúde com atendimento 24 horas, a pavimentação de ruas e a implantação da equoterapia, oferecida gratuitamente à população.

Para Gustinho, a mobilização desta quinta-feira reforça a relação construída com os moradores de Lagarto ao longo do trabalho realizado na cidade. “Hoje foi uma noite muito especial. Ver Lagarto nas ruas, recebendo a nossa caravana com tanto carinho, é algo que emociona e nos dá ainda mais força. Muito obrigado a cada pessoa que saiu de casa, acenou e esteve com a gente. Vamos seguir juntos para fazer muito mais por Lagarto e por Sergipe”, afirmou Gustinho.