Na noite do último sábado, 08, o ex-deputado e secretário de Estado, Sérgio Reis (PSD), participou do novenário em preparação para festa de Nossa Senhora do Carmo, no povoado Limoeiro, em Lagarto.

A Santa Missa foi presidida pelo padre Carlos Alberto, da Paróquia de Santa Teresinha. O secretário atendeu o convite da comunidade católica e em seguida também participou do leilão em prol das melhorias na capela.