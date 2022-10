Por meio de suas redes sociais, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Lagarto pede à sociedade a doação de artigos para a realização de um bazar.

De acordo com a APAE, os cidadãos podem doar: roupas, sapatos, brinquedos, livros e bolsas que estejam em bom estado de comercialização.

Os objetos podem ser entregues na sede da APAE Lagarto ou no Centro Universitário Uniplan Lagarto, situado no fundo do Magazine Luiza.