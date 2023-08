Na manhã desta terça-feira, 15, diversos estados sofreram uma interrupção no fornecimento de energia elétrica. Segundo informações, o apagão atingiu os estados de Sergipe, Ceará, Bahia, Maranhão, Paraíba, Acre, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Rondônia, Pernambuco e Amapá.

A Energisa ainda não informou quantas cidades sergipanas foram afetadas pelo apagão, mas já há relatos de falta de energia em Aracaju e Lagarto, onde cartórios tiveram contratempos para reiniciar os sistemas após a volta do fornecimento de energia.

Por outro lado, a empresa informou que houve um evento externo no Sistema Interligado Nacional, que afetou o suprimento de energia em várias localidades do país e que, como proteção, por determinação da ONS, foi interrompido o fornecimento de energia elétrica em territórios de sua concessão. O reestabelecimento do serviço está sendo feito à medida que a ONS libera.

Em nota, o Operador Nacional do Sistema disse que uma ocorrência às 8h31 interrompeu a carga em estados do Norte e Nordeste, afetando também os do Sudeste. Por outro lado, o coordenador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) observou que a causa do apagão deve ser operacional, pois não há um alerta pela seca, por exemplo, que pudesse impactar a produção e distribuição de energia.