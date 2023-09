Após 9 horas de busca, suspeito de tentar matar caminhoneiro é preso

Após nove horas de busca em uma área de mata fechada no município de Capela, no Leste Sergipano, a Polícia Militar com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA) conseguiu prender um ex-presidiário suspeito de tentar matar caminhoneiro com facão.

Segundo a Polícia Militar, ele havia contratado a vítima para realizar um serviço de frete, transportando uma encomenda de Aracaju para Capela, mas não realizou o pagamento e, ao ser cobrado, iniciou uma discussão e agrediu o condutor, que estava retornando ao caminhão. O homem teve um dedo amputado e vários ferimentos pelo corpo.

Após a agressão, o ex-presidiário fugiu, mas foi localizado nos fundos da própria casa e sofreu uma tentativa de linchamento da população, sendo conduzido à delegacia.