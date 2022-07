Após acidente com morte, balizamento náutico é concluído no Rio Vaza Barris

Após pedido da Marinha do Brasil, o balizamento náutico foi concluído em trechos do Rio Vaza-Barris, no bairro Mosqueiro, pela Prefeitura de Aracaju. A medida é para reduzir o risco de acidentes náuticos na região onde, em abril, uma mulher morreu e outra ficou ferida em um acidente com uma moto aquática. A obra foi finalizada na última quarta-feira, 27.