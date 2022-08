Após cinco meses, suspeito de atropelar intencionalmente grávida é preso

O homem suspeito de atropelar intencionalmente uma mulher grávida foi preso preventivamente na manhã desta segunda-feira, 15, por equipes da Delegacia Especial de Delitos de Trânsito. O caso, que ocorreu no dia 14 de março, no Bairro Bugio, na Zona Norte de Aracaju, está sendo tratado como tentativa de homicídio.

De acordo com a delegada Daniela Lima, ele estava foragido e foi preso na casa da sogra, no Bairro São Carlos, que fica próximo ao local do crime.